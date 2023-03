OM-baas heeft spijt van woordkeus in reactie OVV-rapport

De voorzitter van het Openbaar Ministerie heeft spijt van zijn reactie op het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de drie moorden die rond het Marengo-proces zijn gepleegd. In het vorige week gepubliceerde rapport kreeg het OM er hard van langs. De OVV beschrijft de beveiligingsfouten die zijn gemaakt rond de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, reageerde aanvankelijk onder meer door te zeggen dat “sto├»cijns moet worden doorgegaan met het bestrijden van het nietsontziende criminele milieu en het meedogenloze geweld”. Ook vond hij dat hij kon blijven zitten. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

“De impact is enorm”, zegt Van der Burg donderdag. “Het stelsel van Bewaken en Beveiligen voldoet niet en bij de uitvoering ervan zijn door het OM fouten gemaakt. In de media heb ik door mijn reactie onvoldoende recht gedaan aan het verdriet van de nabestaanden, wat me spijt.”

Volgens de OM-baas is door “niet de juiste woorden te gebruiken” door zijn toedoen het beeld ontstaan “dat het OM niet wenst te reflecteren en te leren”. Hij zegt dat te betreuren. “Want ik vond en vind dat er fouten zijn gemaakt.”

Van der Burg, die al aan de laatste voorzitterstermijn bezig is, laat weten dat hij de opvolging van de resultaten uit het OVV-rapport “niet persoonlijk ter hand zal nemen”. “Onder leiding van een recent aangetreden procureur-generaal wordt met grote urgentie en nieuwe bemensing een programma gestart waarin de actiepunten verder worden uitgewerkt.”