Kans groot dat versplintering in provincies doorzet

Maar liefst 227 partijen doen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart, veel meer dan de 176 fracties die nu al in de versplinterde twaalf Staten zitten. En ook veel meer dan de 179 partijen die vier jaar geleden aan de Statenverkiezingen meededen, maar lang niet allemaal een of meer zetels bemachtigden. In Noord-Holland hebben de kiezers woensdag met 23 partijen de meeste keuze. Al die partijen azen op een of meer van de 55 zetels die er daar te verdelen zijn.

Noord-Holland telt momenteel 15 fracties in de Staten. De kiezers in Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben met 20 deelnemende partijen (en eveneens 55 te verdelen zetels) ook aardig wat keuze. In Limburg wordt de strijd nog feller tussen de 20 fracties, waar 47 zetels te verdelen zijn. Het aantal zetels in de Staten is afhankelijk van het aantal inwoners in een provincie.

Zeeland heeft met 39 zetels het kleinste aantal. Inwoners hebben hier met 16 deelnemende partijen weliswaar de minste, maar nog altijd een aanzienlijke keuze. De Zeeuwse Staten tellen nu ook 16 fracties, waarvan 6 eenmansfracties.

In Groningen, Drenthe, Overijssel en Utrecht dingen 19 partijen naar de gunst van de kiezer. In Gelderland staan 18 partijen op de kandidatenlijst en in Friesland en Flevoland 17.

Bij de laatste Statenverkiezingen in 2019 deden 179 partijen aan de Statenverkiezingen mee, 40 meer dan er op de dag van de verkiezingen in 2019 in de Staten zaten. Ook in de Tweede en Eerste Kamer en in de gemeenteraden is al jaren sprake van vergaande versplintering. Het gaat daarbij niet alleen om het groeiend aantal fracties dat na verkiezingen een of meer zetels behaalt, maar ook om de vele afsplitsingen binnen fracties daarna. Ook dat gebeurt in alle bestuurslagen.

Om bij de provincies te blijven: na de verkiezingen van 2019 kwamen 148 van de 179 deelnemende partijen met een of meer zetels in de Provinciale Staten. Nu, vlak voor de verkiezingen van woensdag, zitten 176 fracties in de Staten; 28 meer. In geen enkele provincie is het aantal fracties in vier jaar tijd gelijk gebleven. Van noord tot zuid en van oost tot west zijn er afsplitsingen geweest. Flevoland spant de kroon. De Staten telden er na de verkiezingen 13 fracties; de teller staat nu op 17.