VluchtelingenWerk: tijdelijke opvang asielzoekers is onhoudbaar

De manier waarop Nederland asielzoekers in tijdelijke crisisnoodopvanglocaties heeft opgevangen “is onhoudbaar”. Er moeten vaste opvangplekken komen, zegt VluchtelingenWerk Nederland in een reactie op een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De plekken voor crisisnoodopvang zijn opgezet omdat het centrale aanmeldpunt in Ter Apel het aantal asielaanvragen niet aankon. Daardoor sliepen mensen buiten. De inspectie constateert donderdag dat er grote problemen zijn met de leefomstandigheden voor asielzoekers in de tijdelijke locaties. Toiletten zijn lastig schoon te houden, er zijn mensen met psychische problemen opgevangen, kinderen zijn vaak niet gevaccineerd, bewoners worden niet voor plaatsing gecontroleerd op tuberculose en er is weinig medische hulp beschikbaar. Asielzoekers wonen er soms al maanden, maar de locaties zijn niet geschikt om mensen langer dan een week op te vangen, aldus de inspectie.

VluchtelingenWerk noemt de conclusies “zeer herkenbaar” en “een belangrijke wake-upcall”, zowel voor gemeenten als voor asielstaatssecretaris Eric van der Burg. “Duidelijker wordt het niet: de manier waarop we vluchtelingen nu opvangen schaadt hun gezondheid ernstig”, aldus de organisatie.

Door de tijdelijke locaties zijn er momenteel geen vluchtelingen die in de buitenlucht de nacht doorbrengen voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daardoor is het gebrek aan opvangplekken “een onzichtbare crisis geworden”, aldus VluchtelingenWerk. Die wil dat gemeenten meer doen om vaste opvangplekken te regelen. Daarnaast zouden ze, met de staatssecretaris, de problemen op de noodopvanglocaties moeten aanpakken.