Arriva: rituitval bussen door staking, veel treinen rijden wel

Reizigers die vrijdag een bus willen pakken van Arriva moeten in een groot deel van de gebieden waarin de vervoerder rijdt rekening houden met het uitvallen van ritten. Oorzaak zijn de stakingen in het streekvervoer. De meeste Arriva-treinen rijden wel, laat de vervoerder weten.

De Arriva-treinen in Limburg rijden niet. “Het bleek niet haalbaar om met het aantal werkwilligen een passende dienstregeling te rijden”, aldus Arriva. De snelbus tussen Maastricht en Heerlen rijdt wel. Verder rijden de treinen van Arriva in Friesland en Groningen, op de Vechtdallijnen en in de Achterhoek Rivierenland vrijdag ook. Dit geldt eveneens voor de snelbus van Groningen naar Leer.

De Arriva-bussen in Achterhoek-Rivierenland, exclusief Tiel, en de buurtbussen in alle regio’s rijden wel. Busreizigers in alle andere regio’s waarin Arriva actief is, moeten de hele dag rekening houden met rituitval van de bussen “in meer of mindere mate”.

Werknemers die onder de cao voor het streekvervoer vallen, met name buschauffeurs, staakten al vaker. De komende tijd volgen nog meerdere stakingsdagen georganiseerd door CNV en FNV. De medewerkers van bedrijven als Arriva, Qbuzz en Keolis willen meer loon, maar ook maatregelen om de werkdruk te verlagen. De cao-onderhandelingen met werkgeversvereniging VWOV zitten muurvast.