Boeren: overheid wil dat ons protest uit de hand loopt

Boeren zijn van plan om zaterdag zonder tractoren naar de geplande demonstratie in Den Haag te gaan. “De overheid wil dat we met de tractor komen en dat het uit de hand loopt. Daar gaan we niet aan meewerken, we gaan netjes met de auto. En bij de verkiezingen op 15 maart rekenen we af met premier Rutte”, zegt Mick Tinga, boer in de Noordoostpolder en de regionale vertegenwoordiger van Farmers Defence Force in Flevoland en Friesland.

Tinga wil zaterdagochtend met een groep mensen vanuit Bant (gemeente Noordoostpolder) naar Den Haag rijden. Op sociale media als Telegram en Facebook staan oproepen om wel met de tractor richting Den Haag te rijden, zoals bij eerdere demonstraties gebeurde. Daar zitten volgens Tinga ook oude oproepen tussen, van voordat de gemeente Den Haag tractoren had verboden.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, liet eerder deze week weten dat rijdende tractoren niet zijn toegestaan bij het protest. Op het demonstratieterrein zelf, het Zuiderpark, kunnen als decor maximaal twee landbouwvoertuigen staan. Den Haag heeft materieel van Defensie geleend om te voorkomen dat tractoren Den Haag bereiken. Waar en hoe die worden ingezet, wil Van Zanen niet zeggen.

Sieta van Keimpema, bestuurslid van de landelijke Farmers Defence Force, had de boeren eerder ook opgeroepen om niet met de tractor naar Den Haag te komen. “Die trekkers zijn verschrikkelijk duur, die kunnen gewoon in beslag worden genomen. Het wordt een vreedzame demonstratie. We laten ons niet provoceren zodat de coalitie dramatische beelden kan laten zien in de media”, aldus Van Keimpema.