CNV kijkt naar werkgevers ov voor stakingspauze op verkiezingsdag

Vakbond CNV wil de staking in het streekvervoer op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen alleen opschorten als werkgevers “serieus werk willen maken van een goed cao-resultaat”. Dat meldt de bond na “serieus” te hebben overwogen de staking op 15 maart af te blazen. Onder meer de Oogvereniging uitte eerder kritiek: door de staking zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om bij een voor hen toegankelijk stembureau te komen.

Zolang er geen stap vanuit werkgeversvereniging VWOV komt, “gaan alle eerder geplande acties door, dus ook die op verkiezingsdag”, meldt CNV.

CNV meldde donderdag te overwegen om de geplande staking af te blazen. “De actiebereidheid is nog steeds enorm hoog, maar we zijn ook niet doof voor de vele geluiden, ook onder onze leden buiten het openbaar vervoer, om de verkiezingsdag te ontzien”, lichtte CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi toen toe.

Daarop kwamen volgens Chikhi veel positieve reacties. “De wil om actie te voeren en door te zetten is zo sterk, dat we het omdraaien: we willen de acties wel opschorten, op voorwaarde we er voldoende vertrouwen in hebben dat we er met de werkgevers uit gaan komen. Niet eerder.”