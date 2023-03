CPNB-baas op boekenbal: verbeelding staat onder druk

De onbegrensde verbeelding staat onder druk. Dat stelde voorzitter Eveline Aendekerk van boekenkoepel CPNB vrijdag op het boekenbal, de opening van de Boekenweek. Zij sprak nadat schrijver Pim Lammers het gedicht voordroeg dat hij schreef voor de Kinderboekenweek. De auteur gaf de opdracht terug nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen vanwege een literair verhaal dat hij jaren geleden schreef.

Het gedicht, dat Gestolen heet, gaat over de liefde tussen ouders en kinderen. “Wat een liefdevol gedicht en wat ontzettend fijn dat je dit eenmalig wilde voordragen”, aldus Aendekerk. “Juist vanavond. Juist hier, in de Schouwburg – de plek die ik beschouw als het huis van de onbegrensde verbeelding. Want we weten allemaal dat die onder druk staat.”

De CPNB-voorzitter noemde boeken “de uitgelezen plek om te verkennen wie je bent, en de rekbaarheid daarvan te onderzoeken”. “In een boek kun je alles zijn: dat wat je bewondert en waar je van droomt, maar ook dat wat je verafschuwt en waar je bang voor bent. Lang niet alle karakters die je tegenkomt passen.”

Lammers kreeg doodsbedreigingen en online tirades over zich heen naar aanleiding van het verhaal De Trainer dat hij acht jaar geleden schreef over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Zinnen uit het korte verhaal werden, zonder context, online gedeeld door onder meer een christelijke lobbygroep en BN’ers als Monique Smit en Kim Feenstra. Zij verweten hem pedofilie te promoten.

Dat “schurende ongemak is nodig”, bepleitte Aendekerk. “Omdat het aanzet tot nadenken, tot voelen en omdat het de contouren van de eigen identiteit scherpt. Je bent niet wat je schrijft, maar je toetst wie je bent aan wat je leest.”

Tijdens de openingsceremonie van de Boekenweek werd op de gevel van schouwburg ITA de tekst ‘De literaire vrijheid is ons grootste goed’ geprojecteerd.