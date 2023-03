Staatssecretaris Uslu ‘heel blij’ met Pim Lammers bij boekenbal

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur is “heel blij” dat Pim Lammers vrijdagavond zijn rentree heeft gemaakt tijdens het boekenbal. Dat laat zij weten in gesprek met het ANP. De auteur gaf de opdracht voor de Kinderboekenweek terug nadat hij doodsbedreigingen ontving, over een oud verhaal dat hij voor volwassenen schreef.

Uslu noemt het “vreselijk wat die jongen heeft meegemaakt”. Zij stelt “best een beetje fel” te zijn over de bedreigingen aan het adres van Lammers. “Een schrijver wordt met een personage uit zijn verhaal geïdentificeerd”, aldus de staatssecretaris. “Er wordt ook geschreven over heroïneprostituees, psycho’s, allerlei criminelen. Moet je je voorstellen dat we een samenleving worden waarin je niet meer over bepaalde onderwerpen mag schrijven.”

Lammers droeg vrijdagavond op het boekenbal het gedicht Gestolen voor. Het is de tekst die hij later dit jaar had willen presenteren tijdens de Kinderboekenweek. Het gedicht gaat over de liefde van ouders voor hun kinderen en de liefde tussen broers en zussen.

Uslu verscheen vrijdagavond ook op het podium nadat Lammers zijn gedicht had voorgedragen. Ze was door de dichter gevraagd om voor de zaal te spreken. “Ik heb getwijfeld, getwijfeld omdat dit geen podium is voor een politicus. Dit is geen podium om politiek te bedrijven. Dit is een podium voor kunst, schrijvers, vrije geesten, eigenzinnige geesten.”

De staatssecretaris vindt het belangrijk “dat we ons uitspreken”, zo ging ze verder. “We mogen geen land zijn waar taboes heersen, waar kunstenaars bang zijn, waar schrijvers bang zijn om dingen op te schrijven. Zo’n land moeten we niet zijn, we moeten een land zijn waar we alles mogen voelen en ook alles mogen zijn.”