Kabinet komt dit jaar niet meer met extra koopkrachtondersteuning

Het kabinet komt dit jaar niet meer met extra maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Het blijft bij het “historische” pakket van 12 miljard euro en het energieplafond, zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor het begin van de wekelijkse ministerraad. Voor volgend jaar wil het kabinet kijken naar koopkrachtondersteuning voor mensen met een laag inkomen of uitkering.

Die ondersteuning moet gerichter zijn dan de koopkrachtondersteuning van dit jaar, zegt Van Gennip. “Dit jaar komt de steun ook terecht bij mensen die het minder nodig hebben.” De minister wil ervoor zorgen dat mensen “met die laagste inkomens en uitkeringen ook volgend jaar worden geholpen. Het gaat dan om de meest kwetsbare huishoudens.”

Op basis van berekeningen voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) deze week dat de armoede volgend jaar toeneemt omdat een aantal steunmaatregelen voor huishoudens met de laagste inkomens wegvalt. De gemiddelde koopkracht stijgt naar verwachting met 2 procent, omdat de lonen harder zullen stijgen dan de prijzen.

Dat is goed nieuws, zegt Van Gennip vrijdag, maar “tegelijkertijd zien we, als we niets doen, dat de koopkracht verslechtert voor mensen met lage inkomens en uitkeringen. Die ongelijkheid is zorgelijk”. In augustus gaat het kabinet kijken naar de koopkrachtontwikkeling, in aanloop naar de begroting voor 2024 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.