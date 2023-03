Voorzitter Janke Dekker keert in april weer terug bij MORES

Het is de bedoeling dat Janke Dekker in april terugkeert als voorzitter en gezicht van MORES, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector. Dat meldt bestuurslid Amber de Vente vrijdag. De Vente heeft de taken van Dekker in maart tijdelijk overgenomen.

“Iedereen bij MORES heeft andere vaste werkzaamheden, soms botst dat qua tijd met de inzet voor MORES”, aldus De Vente. Het meldpunt stelde eerder al dat het besluit van Dekker “absoluut geen verband houdt” met het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Dekker is getrouwd met Tom Egbers, al jaren presentator bij NOS Sport.

In januari zei Dekker nog op NPO Radio 1 dat ze direct zou aftreden wanneer er meldingen zouden komen die over haarzelf of familieleden gaan. “De reputatie van het meldpunt staat altijd voorop”. Er kunnen ook klachten over mijzelf komen. Als het er maar eentje is die naar buiten komt, dan word ik daarop aangesproken en treed ik af.”

De NOS maakte donderdag in een inventarisatieverslag bekend dat er meldingen zijn binnengekomen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van ruim twintig jaar. Er zijn door de NOS geen namen genoemd van personen over wie klachten zijn binnengekomen. Presentator Jack van Gelder vertelde donderdag in het tv-programma HLF8 dat er twee meldingen over hem zijn gedaan.

Afgelopen januari zijn er 23 meldingen binnengekomen over misstanden bij MORES. Dit is volgens De Vente bijna de helft van het aantal geregistreerde meldingen dat MORES in 2021 binnenkreeg. In 2022 ontving het meldpunt in totaal vierhonderd meldingen.

De Vente stelt dat 23 meldingen in één maand zonder grote, opvallende incidenten in de media aanzienlijk is. “We zien altijd een piek nadat grote zaken naar buiten zijn gekomen, zoals The Voice of DWDD”, legt ze uit. “Dat was in januari niet het geval.” Het aantal meldingen steeg in 2022 wel opvallend na de aankondiging van het grote NPO-onderzoek naar de angstcultuur in de mediawereld. Wie een melding doet bij MORES wordt teruggebeld door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Die luistert en vertelt de melder wat de mogelijke scenario’s zijn.