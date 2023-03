Kleine bijdrage Nederland aan EU-missie in Armenië

Nederland gaat een kleine bijdrage leveren aan de missie van de Europese Unie in Armenië (EUMA). Het gaat volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken om vijf civiele en politie-experts tot en met 31 juli 2025.

De civiele missie gaat de grensgebieden van Armenië met Azerbeidzjan in de gaten houden. Verder moet de missie helpen de veiligheid van de lokale bevolking te verbeteren en een bijdrage leveren aan de normalisatie van de relaties tussen beide landen.

De Europese Commissie probeert te bemiddelen in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Centraal in de strijd staat de enclave Nagorno-Karabach. De enige landverbinding daarmee van Armenië wordt geblokkeerd door Azerbeidzjaanse activisten en daardoor lopen de spanningen weer op. Bij een vuurgevecht in de enclave vielen zondag nog zeker vijf doden.

Beide landen maken al dertig jaar ruzie over Nagorno-Karabach. In 2020 vlamde het conflict over de enclave al kortstondig op. Daarbij vielen toen meer dan 6500 slachtoffers. Armenië moest toen grondgebied afstaan aan Azerbeidzjan. Armenië kreeg tot dusver steun van Rusland, maar het land richt zich steeds meer op de EU.