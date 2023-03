Geen nieuwe ronde coronavaccinaties en GGD-teststraten gaan dicht

Nu grootschalig testen op corona geen toegevoegde waarde meer heeft, gaan de GGD-teststraten medio maart dicht. In het voorjaar komt geen nieuwe vaccinatieronde, meldt zorgminister Ernst Kuipers. Ook dit heeft “voor de meeste mensen geen toegevoegde waarde”, zei de minister na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Een extra herhaalprik biedt volgens Kuipers op dit moment slechts geringe extra bescherming. Voor mensen met een hoog medisch risico kan een extra herhaalprik wel nodig zijn. Zij kunnen door een medisch specialist worden doorverwezen.

Het Outbreak Management Team Vaccinaties (OMT-V) noemde recent een nieuwe vaccinatieronde in de lente al “niet zinvol”. Het expertteam adviseerde het kabinet ook om mensen met een kwetsbare gezondheid wel de mogelijkheid te blijven bieden om een extra prik te halen, als een arts dat aanraadt. In de loop van het jaar gaat Kuipers wel om een nieuw advies vragen of een extra vaccinatieronde in het najaar toch zinvol is.

Op de ontwikkeling van het coronavirus “blijven we alert”, zei de minister. Daarom blijven de controles van het rioolwater doorgaan en wordt het aantal ziekenhuisopnamen goed in de gaten gehouden. Daarmee kunnen meer ziekmakende of meer besmettelijke varianten snel worden opgespoord. Ook blijft er op deze manier zicht op de mate van bescherming door eerdere vaccinaties.

Tot en met 17 maart kunnen mensen nog wel bij de GGD-teststraten terecht voor een herstelbewijs, waarin staat dat zij corona hebben doorgemaakt. Ook kunnen mensen daar tot die tijd een bevestigingstest laten doen, als zij na een zelftest met corona besmet lijken te zijn.

Na die datum moeten mensen die een herstelbewijs willen naar een commerciĆ«le teststraat, legt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland uit. De vaccinatiestraten van de GGD’en blijven wel geopend. Ook blijven volgens de woordvoerder kleinere prikposten in wijken open en zullen er mobiele teams blijven rondrijden om mensen te vaccineren die niet naar een vaccinatiestraat kunnen komen.

Sinds 1 juni 2020 zijn bij de GGD’en ruim 31,6 miljoen coronatesten afgenomen bij bijna 12 miljoen mensen. Sinds 6 januari 2021 kregen tot dusver ruim 12,5 miljoen mensen bij elkaar bijna 37 miljoen prikken tegen corona.