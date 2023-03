Mogelijk hinder voor avondspits door sneeuwval

Nederland krijgt vrijdag opnieuw te maken met sneeuw. Volgens Weeronline gaat het in de loop van de middag en avond weer op grotere schaal sneeuwen, waar de avondspits hinder van kan ondervinden.

Aanvankelijk sneeuwt het vooral in het noorden en noordoosten van het land. Volgens het weerbureau ligt op verschillende plaatsen 1 of 2 centimeter. Ook in de middag blijft het in het noorden en noordoosten sneeuwen en dan kan op grotere schaal een sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter ontstaan. In de loop van de middag breidt de sneeuwval zich vanuit het noorden verder uit over het land.

Tijdens de avondspits en aan het begin van de avond zal het op grote schaal sneeuwen in het noorden, midden en oosten van het land. Daardoor is kans op verkeershinder en een wit landschap. Volgens de ANWB zijn de files langer dan gebruikelijk op plekken waar regen of natte sneeuw valt. Wel begint de avondspits vroeger dan op andere dagen van de week.

Later in de avond en in de nacht naar zaterdag vriest het op grote schaal. Het KNMI waarschuwt met code geel dat er in het hele land kans is op gladheid door bevriezing van natte wegen. Plaatselijk kan het hierdoor spekglad worden.