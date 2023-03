Oud-wielrenster: ik deed melding van wangedrag bij NOS Sport

Journalist en oud-profwielrenner Marijn de Vries heeft zo’n zes jaar geleden melding gedaan van ongewenst gedrag door een medewerker van NOS Sport. Met de melding werd niets gedaan, schrijft zij vrijdag in haar column voor het NRC. Een jaar geleden deed ze opnieuw melding van hetzelfde voorval, maar ook toen gebeurde er niets.

In de column beschrijft De Vries dat zij tijdens de Tour de France drie weken lang deel uitmaakte van het NOS-programma De Avondetappe op locatie. Volgens een schema reed zij iedere dag in een auto met een collega die vulgaire taal uitsloeg. Na een melding bij een eindredacteur kon ze weliswaar in een andere auto meerijden, maar werd er verder niets ondernomen.

Een jaar later mocht ze wel weer bij het programma aanschuiven, maar hing er “een raar sfeertje” waarin lachend werd gezegd dat ze “echt niet bang hoeft te zijn om met hem in de auto te moeten hoor, hahaha.” Niemand leek haar te steunen, schrijft ze. “Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel.” Weer een jaar later is De Vries helemaal niet meer welkom bij De Avondetappe, maar een goede reden wordt haar nooit gegeven.

Nadat vorig jaar de misstanden bij The Voice aan het licht waren gekomen, besloot De Vries opnieuw naar de NOS te stappen met haar verhaal. Weer kreeg ze nul op het rekest, schrijft ze. “En stel je voor dat je dan een gesprek aangeboden krijgt met dezelfde hoofdredacteur die je al eens sprak. Hij wil je gaan vertellen dat jij degene bent die zich alles verkeerd herinnert. Natuurlijk weiger je dat gesprek.”

De column volgt op een inventarisatieverslag waarin de NOS donderdag bekendmaakte dat er bij de omroep meldingen zijn binnengekomen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van ruim twintig jaar. Er zijn door de NOS geen namen genoemd van personen over wie klachten zijn binnengekomen. Presentator Jack van Gelder vertelde donderdag in HLF8 dat er twee meldingen over hem zijn gedaan.