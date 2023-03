Brandweer Den Haag biedt natgespoten demonstranten droge kleding

Actievoerders van Extinction Rebellion die nat zijn geworden door het waterkanon kunnen bij de brandweer droge kleding halen. De gemeente Den Haag laat weten dat de brandweer uit voorzorg een tent heeft neergezet op de Zuid Hollandlaan in Den Haag. Demonstranten kunnen daar ook een medische controle krijgen.

De straat ligt naast het begin van de A12 in Den Haag, waar sinds het begin van de middag Extinction Rebellion actievoert tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie heeft de demonstranten meermaals opgeroepen om weg te gaan. Om de actie echt te beĆ«indigen zette de politie na 17.00 uur waterkanonnen in. Die staan op een “benevelstraal” waardoor de demonstranten nat worden.

Veel demonstranten zitten op de grond gehuld in poncho’s of in gouden reddingsdekens om warm te blijven.