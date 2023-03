Politie begint ontruiming door activisten geblokkeerde snelweg

De politie is rond 18.00 uur begonnen aan het ontruimen van de snelweg A12 in Den Haag, die al uren door demonstranten van Extinction Rebellion (XR) geblokkeerd wordt. Demonstranten worden van de snelweg gehaald en in bussen gezet. Zij zijn dan ook aangehouden, meldt de politie. De politie probeerde eerder actievoerders te ontmoedigen door ze nat te spuiten met waterkanonnen.

Op de weg zitten naar schatting nog ruim honderd demonstranten. Verder staat langs de weg nog een groep van een paar honderd sympathisanten die de actievoerders van XR aanmoedigen.

De gemeente had gemeld dat de demonstratie om 17.00 uur afgelopen moest zijn. “Daarna zal de politie maatregelen treffen om de omgeving vrij te maken.” Sommige actievoerders hebben zich aan elkaar vastgeketend. Het zal de politie werk opleveren om ze van elkaar los te maken. “Doel is om de weg voor het donker weer vrij te hebben”, meldde de gemeente eerder zaterdag op Twitter.

XR protesteert op de snelweg A12 bij Den Haag tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Voor de blokkade was geen toestemming gegeven, maar een paar duizend mensen liepen aan het begin van de middag toch de weg op.

De weg is – op het laatste stuk na – inmiddels in beide richtingen weer geopend.