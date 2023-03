Noodbevel in Den Haag, trekkers worden weggestuurd bij stadsgrens

Trekkers die de stad Den Haag in willen worden weggestuurd of weggeleid bij de stadsgrens, meldt de gemeente. Om dat te bewerkstelligen is een noodbevel afgekondigd. De gemeente vreest voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Farmers Defence Force (FDF) houdt zaterdag naar eigen zeggen hun grootste demonstratie ooit in het Zuiderpark in Den Haag. FDF demonstreert van 12.00 tot 16.00 uur met Samen voor Nederland, een door zichzelf benoemde niet-politieke vrijheidsbeweging. De actiegroep hoopt 100.000 demonstranten naar het park te trekken, maar heeft volgens de gemeente aangegeven met 25.000 mensen te komen. De gemeente zegt dat er geen maximum aantal deelnemers is. Wel mogen er maximaal twee tractoren in het park staan.

Ook klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren zaterdag actie in Den Haag. De groep heeft aangegeven rond het middaguur een deel van de A12 te willen blokkeren.

De politie laat weten op te zullen treden als strafbare feiten worden gepleegd of afspraken rondom demonstraties niet worden nagekomen. Wel krijgen demonstranten “eerst altijd zelf de kans om hun actie te beĆ«indigen” en is het optreden van de politie bij demonstraties gericht op de-escalatie.

Over kritiek dat anders opgetreden zou worden bij boerenprotesten dan bij klimaatprotesten zegt de politie dat ze altijd “neutraal aanwezig” is. Maar dat verschillende acties ook soms leiden tot een verschillende aanpak. “Demonstranten die met zwaar materieel als landbouwvoertuigen of vrachtwagens hun punt willen maken en daarbij de wet overtreden, vergen immers een andere benadering dan actievoerders die een weg blokkeren door zich vast te plakken aan het wegdek of een sitdownactie voeren.”