Tientallen tractoren van de weg gehaald bij Alphen aan den Rijn

De politie heeft op de N11 bij Alphen aan den Rijn een groep met tientallen tractoren op weg naar Den Haag van de weg gehaald.

Ook in het Westland waren boeren in trekkers onderweg naar Den Haag, meldt de ANWB. Zij zijn teruggestuurd.

Volgens de politie parkeert een groep op weg naar Den Haag de voertuigen in Poeldijk en gaat met bussen verder naar het Zuiderpark in Den Haag. Daar start om 12.00 uur een demonstratie van Farmers Defence Force (FDF) en Samen voor Nederland. De gemeente had gesteld dat er maximaal twee trekkers aanwezig mochten zijn bij de actie.

Trekkers die toch Den Haag in willen worden weggestuurd of weggeleid bij de stadsgrens, meldt de gemeente. Om dat te bewerkstelligen is een noodbevel afgekondigd. De gemeente vreest voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.