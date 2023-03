Peiling I&O: driestrijd BBB, VVD en PvdA/GroenLinks

Onderzoeksbureau I&O Research voorziet een strijd tussen de BBB, VVD en PvdA/GroenLinks bij de Provinciale Statenverkiezingen woensdag en voor de zetels in de Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas lijkt de grootste te worden in Friesland, Drenthe, Overijssel, Groningen en Gelderland en in Noord-Brabant, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg maakt de partij kans om de meeste stemmen te krijgen. Het onderzoeksbureau voerde de peiling uit op verzoek van het AD.

Hoewel BBB en VVD in de meeste provincies strijden om de grootste te worden, zou de combinatie PvdA/GroenLinks met 14 zetels wel eens de grootste in de Eerste Kamer kunnen worden, stelt I&O. De partijen doen in de provincies los van elkaar mee, maar in de Eerste Kamer zullen ze optrekken als één fractie.

De BBB lijkt vooralsnog op 13 zetels in de Eerste Kamer uit te komen. De VVD staat volgens de peilingen op 10 zetels, dat waren er in 2019 nog 12.

Het I&O voorziet twee grote verliezers bij de verkiezingen, CDA en FVD. FVD zakt volgens I&O van 12 naar 2 zetels, al verloor het tijdens de afgelopen vier jaar al meerdere zetels in de Eerste Kamer. CDA houdt van de 9 zetels uit 2019 nog 4 over, blijkt uit de peilingen.