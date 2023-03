Zo’n 700 klimaatactivisten aangehouden bij demonstratie XR op A12

Zo’n 700 klimaatactivisten zijn zaterdag aangehouden bij de demonstratie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag, meldt de politie. Ook zijn twee mensen aangehouden bij de boerendemonstratie in het Zuiderpark in Den Haag.

De klimaatactivisten hielden sinds het middaguur het begin van de Utrechtsebaan bezet, zoals dat stuk snelweg heet. De politie riep op om te vertrekken. Om de demonstratie verder te “ontmoedigen”, werden na 17.00 uur waterkanonnen ingezet. Daarmee werden de demonstranten nat gesproeid. Volgens de politie hebben de actievoerders na aankomst op het politiebureau droge kleding gekregen.

Een woordvoerster van XR spreekt tegen dat de demonstranten droge kleding hebben gekregen bij de politie. Daardoor kwamen volgens de actiegroep veel mensen in natte kleding buiten te staan.

Bij de boerendemonstratie in het Zuiderpark werd de chauffeur opgepakt die met zijn shovel een afzetting van de politie doorbrak. Hij verzette zich bij zijn aanhouding en daardoor raakten twee agenten lichtgewond. Ook is er nog iemand anders aangehouden.