Medebestuurslid Amber de Vente nieuwe voorzitter MORES

De functie van de bij meldpunt MORES opgestapte voorzitter Janke Dekker wordt vanaf nu vervuld door medebestuurslid Amber de Vente, zo meldt MORES zondag in een persbericht. Dekker zegt op te stappen “naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant”, dat een onthullend artikel publiceerde waarin wordt geschreven over wangedrag op de redactie van NOS Sport.

Dekker is getrouwd met NOS-presentator Tom Egbers, die zich volgens het Volkskrantartikel schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. MORES is het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector.

De Vente: “Wij betreuren het feit dat Dekker haar functie ter beschikking stelt, maar hebben veel respect voor haar besluit. Janke Dekker is een schoolvoorbeeld van een integer bestuurder die een uitstekende reputatie geniet. Onder haar hoede heeft het meldpunt in de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt. Janke heeft zich altijd met een tomeloze energie en bevlogenheid belangeloos ingezet voor Mores en we zullen haar als medebestuurder, maar ook persoonlijk zeer gaan missen.”

Dekker zegt in het persbericht dat het voor haar van belang is dat MORES “op geen enkele manier wordt gehinderd in het vervullen van haar belangrijke, maatschappelijke taak: het bieden van een veilige haven voor alle (mogelijke) melders van grensoverschrijdend gedrag. Samen met het bestuur en mijn gezin heb ik tegen de achtergrond van de berichtgeving, weloverwogen besloten om mijn functie neer te leggen. Nu doe ik het verzoek om de privacy van mij en mijn gezin te respecteren.” Eerder zondag had Dekker al in een persoonlijke verklaring laten weten terug te treden.

In het Volkskrantartikel betuigt Egbers spijt over zijn gedrag. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien”, zei hij.