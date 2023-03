Gevluchte dader vergismoord Beuningen opgepakt in België

De 33-jarige man die op 20 december tot 20 jaar cel werd veroordeeld vanwege een vergismoord in Beuningen is opgepakt in België, meldt de politie. De man knipte na de uitspraak van de rechter zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. Hij werd opgepakt in de buurt van de plaats Wommelgem.

De man werd zondagochtend in een auto gevonden door de Belgische politie. Hij probeerde nog te vluchten en veroorzaakte hierbij een verkeersongeval. De inzittenden van een andere auto raakten gewond, evenals de vrouw die bij de 33-jarige in de auto zat. Hij probeerde nog te voet te ontkomen, maar uiteindelijk wisten agenten hem aan te houden.

De gevluchte dader zou August D. zijn. Zijn broer Jomairo D. (29) wordt gezien als hoofddader in de zaak. August D. was op 20 december op vrije voeten met een enkelband, vanwege een eerdere veroordeling. Zijn voorlopige hechtenis was in november opgeheven, omdat de rechtbank op dat moment vond dat er te weinig bewijs tegen hem was.

Klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) werd in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. De rechtbank beschouwt het als een vergismoord, want Kiliçsoy was niet het beoogde doelwit. Onduidelijk is wie dat wel was. In december legde de rechtbank straffen op van vijf tot dertig jaar cel aan de zes verdachten in de zaak.