Op een coffeeshop aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost zijn in de nacht van maandag op dinsdag schoten gelost. Niemand is hierbij gewond geraakt, meldt de politie dinsdag. De onderneming was gesloten toen er werd geschoten.

Volgens de politie klonken om 03.30 uur in de straat harde knallen. De agenten troffen daarop bij het pand meerdere hulzen en kogelinslagen aan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.