Storing bij ProRail voorbij, treinverkeer wordt hervat

De storing bij ProRail is verholpen. Het treinverkeer wordt weer opgestart maar het kan volgens ProRail nog wel even duren voordat de treinen weer volgens de dienstregeling rijden. Door de storing bij de verkeersleidingspost in Zwolle reden in de ochtend geen treinen in het noorden en oosten van Nederland.

Het treinverkeer op de trajecten van en naar Zwolle, Deventer en Hengelo was stilgelegd. De NS zegt dat reizigers nog wel rekening moeten houden met treinen die mogelijk kunnen uitvallen. Ook raadt de NS reizigers aan om de reisplanner voor vertrek te checken.

ProRail zegt de oorzaak van de storing te onderzoeken.