Drielandentrein kan vanaf december gaan rijden in grensregio

De Drielandentrein die Maastricht verbindt met zowel de Belgische stad Luik als Aken in Duitsland, kan vanaf december dit jaar gaan rijden. Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Zij heeft afspraken gemaakt met bestuurders in Belgiƫ en Limburg die dat mogelijk maken.

Het is nu al mogelijk om vanuit Maastricht naar zowel Luik als Aken te reizen met de trein. Maar vanaf december is het hele traject af te leggen zonder overstap. Dat maakt het voor inwoners van de grensregio makkelijker om voor werk, school, familiebezoek of recreatie de trein te pakken, aldus de staatssecretaris.

Over de Drielandentrein is jaren gesproken, maar het plan stuitte tot dusver nog op de nodige technische en praktische bezwaren. De betrokken vervoerders, NMBS, NS en Arriva, zeggen nu evenwel dat het kan. “Een doorbraak”, aldus de Belgische minister Georges Gilkinet (Mobiliteit).

Heijnen stelt vast dat grensoverschrijdend treinverkeer “in de praktijk een enorme klus” is. “Treinen moeten worden aangepast, dienstregelingen moeten op elkaar aansluiten, vervoerders moeten samenwerken. Dankzij iedereens inzet en doorzettingsvermogen zorgen we ervoor dat deze trein kan gaan rijden.”