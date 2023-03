Geen treinen in noorden en oosten Nederland door storing ProRail

Door een storing rijden er geen treinen in het noorden en oosten van Nederland. Het gaat om de trajecten van en naar Zwolle, Deventer en Hengelo. Hierdoor is het noorden afgesloten van de rest van het land.

ProRail heeft het treinverkeer stilgelegd door een storing bij de verkeersleidingspost Zwolle.

In de reisplanner staat dat de storing tot ten minste 12.30 uur duurt, maar ProRail kon zelf geen inschatting geven. Een woordvoerder liet weten dat er “met man en macht” aan een oplossing wordt gewerkt.

Dinsdag reden er al minder treinen door stakingen in het streekvervoer. Zo meldt Arriva dat haar treinen in het noorden wel rijden, maar dat er in de rest van de regio’s (zoals Limburg, Vechtdal en de Achterhoek) wel gevolgen zijn te merken.