Eerste Kamer nek-aan-nekrace tussen BBB en ‘linkse wolk’

Zowel de combinatie PvdA/GroenLinks als BBB maakt kans de grootste partij te worden in de Eerste Kamer. Op basis van exitpolls in drie provincies, in opdracht van de NOS, voorspelt Ipsos voor beide fracties 15 senaatszetels. Omdat de coalitiepartijen volgens deze prognose samen 24 zetels zouden halen, zou zowel de ‘linkse wolk’ als de BBB het kabinet aan een meerderheid kunnen helpen voor wetsvoorstellen.

De VVD levert volgens deze prognose twee zetels in de Eerste Kamer in en houdt er tien over. Het CDA, dat nu nog negen senatoren levert, zou er daar vijf van overhouden. Zowel D66 als de ChristenUnie verliest een zetel, zij houden er respectievelijk zes en drie over.

JA21 komt volgens deze prognose met drie zetels in de Eerste Kamer. De huidige fractie van lijsttrekker Annabel Nanninga, die zich na de senaatsverkiezing in 2019 afsplitste van Forum voor Democratie, telt er zeven.

FVD was in 2019 samen met de VVD de grootste partij maar heeft na diverse scheuringen in de partij nu nog maar een zetel over. Daar komt er volgens de prognose van Ipsos straks eentje bij.