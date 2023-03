Opkomst 48 procent, nog steeds hoger dan bij vorige verkiezingen

Tot ruim een uur voor het sluiten van de stembureaus heeft 48 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is meer dan bij de Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden op dit tijdstip. Toen had 46 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders gestemd. Dat blijkt uit de opkomstcijfers van Ipsos, in opdracht van de NOS.

De totale opkomst bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019 was 56 procent. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Dan volgt ook een eerste indicatie van uitslag van de provincie Noord-Holland op basis van een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos. Om 21.20 uur volgt Overijssel om 21.40 uur Noord-Brabant en om 22.00 uur indicatie met doorberekening Eerste Kamer.