Aantal bezoekers stemhulpen verder gestegen

De bezoekersaantallen van onlinestemhulpen zijn woensdagavond verder gestegen ten opzichte van eerder op de dag. MijnStem had kort voordat de stembussen sloten meer dan 6 miljoen bezoekers getrokken. Stemhulp Kieskompas telde kort voordat stemlokalen dichtgingen ongeveer 3,3 miljoen bezoekers, tegen 2,7 miljoen eerder op woensdag.

Eerder op woensdag had MijnStem 4,7 miljoen bezoekers getrokken, iets wat toen al een recordaantal betrof. MijnStem ziet dat 43 procent van de bezoekers de stemhulp inroept voor de waterschapsverkiezingen en 57 procent voor de Provinciale Statenverkiezingen.

De stemwijzers van ProDemos zijn in totaal 2 miljoen keer ingevuld. Op woensdagochtend lag dat aantal nog op 1,5 miljoen bezoekers. De stemwijzers van ProDemos zijn beschikbaar voor de provincies Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Van deze provincies werd de stemhulp het meest gebruikt in Noord-Brabant (893.000 keer) gevolgd door Overijssel (522.000), Limburg (ruim 295.000) en Drenthe (290.000).

In deze stemwijzer kunnen gebruikers stellingen selecteren die ze ‘extra belangrijk’ vinden. Hieruit komt naar voren dat in Drenthe het weren van de wolf als het belangrijkst is aangemerkt. In Overijssel was dat de stelling ‘maximumsnelheid 100 km per uur’. In Noord-Brabant was ‘klimaatdoelstellingen behalen’ het belangrijkst, in Limburg ‘Natuur beschermen t.a.v. bouwprojecten’.

De Jongerenkieswijzer trok net geen 35.000 bezoekers, liet een woordvoerster weten.