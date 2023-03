Van der Plas: tijd van negeren BBB is voorbij

De BoerBurgerBeweging (BBB) staat ervoor open om met andere partijen te praten over samenwerking in een coalitie. “Het ligt helemaal aan hoe de coalitie zich ten opzichte van ons opstelt. Wij staan open voor gesprekken, voor samenwerking. De tijd van negeren van BBB, of denken dat partijtje met die ene zetel, is wel voorbij”, zei partijleider Caroline van der Plas.

Volgens de eerste exitpolls kan BBB de grootste partij worden in Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant. Dat leidt tot groot feest op de uitslagenavond van de partij in de plaats Bathmen in Overijssel.