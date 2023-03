Ongeloof en frustratie bij andere partijen over monsterzege BBB

Het grote aantal mensen dat volgens de eerste exitpolls van Ipsos in opdracht van de NOS op BBB lijkt te stemmen, leidt op de uitslagenavonden van andere partijen tot frustratie. Op de partijbijeenkomst van D66 in Utrecht was in de zaal grote teleurstelling voelbaar toen de tussenstand voor BBB werd gemeld. Bij de gezamenlijke bijeenkomst van PvdA en GroenLinks in Den Haag klonk luid gekreun.

CDA-prominenten, onder wie de ministers Karien van Gennip en Hugo de Jonge, keken vol ongeloof naar een televisie-interview met een opgetogen Caroline van der Plas. Het CDA houdt de uitslagenavond in het partijkantoor in Den Haag.

Bij de VVD werd in de zaal “wow” gezegd. De liberalen zitten in Den Bosch.