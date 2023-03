Aboutaleb bereid tot gesprek met clubs over uitpubliek Klassieker

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is bereid om in gesprek te gaan met voetbalclubs Feyenoord en Ajax en hun supporters over het toestaan van uitsupporters bij de Klassieker, om te kijken onder welke omstandigheden een experiment mogelijk is. Wel ligt volgens hem de bal bij de clubs en supporters en niet bij de politiek.

Sinds 2009 worden er geen uitsupporters toegestaan bij de Klassieker tussen rivalen Feyenoord en Ajax. Leefbaar Rotterdam wilde donderdag tijdens een gemeenteraadsvergadering weten van de burgemeester wat er nodig is om dit wel mogelijk te maken in De Kuip, waar Feyenoord op woensdag 5 april Ajax ontvangt in de halve finale van de KNVB-beker. Volgens de partij verdient de Klassieker een uitpubliek en is het bij soortgelijke wedstrijden in andere steden en landen wel mogelijk.

Aboutaleb noemde het een ingewikkelde klus vanwege de veiligheidsrisico’s, maar zei wel dat het gesprek gevoerd moet worden. Wel benadrukte hij: “Het valt of staat bij de wens van de voetbalorganisaties om met een plan te komen, waarbij ook de supporters met elkaar in gesprek gaan over een plan.” Hij vroeg zich af waarom de clubs in al die jaren nog nooit de moeite hebben genomen om met een plan te komen, als ze het zo belangrijk vinden. Ook wees hij erop dat er met moties en een bemiddelaar een poging is gedaan vanuit de politiek, maar dat dit niks heeft opgeleverd.

De kosten van het organiseren van een Klassieker zijn dramatisch, aldus Aboutaleb. “De politie zegt ‘no way’: het is niet te doen met de huidige veiligheidsorganisatie. Daar sluit ik me bij aan.” Volgens hem moesten er bij de afgelopen Klassieker in januari dit jaar in De Kuip vierhonderd agenten worden opgetrommeld.

Ook haalde hij aan dat bij de laatste regeling, waarbij de Ajaxspelers naar Rotterdam kwamen in een anonieme bus, “er drieduizend mensen op de dijk stonden om de bus aan te vallen. En omdat er geen uitsupporters waren, werd de ME aangevallen. Dat is toch bizar?”