Schade door vermoedelijk zwaar vuurwerk bij kapsalon Amsterdam

Een kapperszaak aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West is woensdagavond beschadigd geraakt door vermoedelijk zwaar vuurwerk, meldt de politie donderdagmiddag. Niemand is hierbij gewond geraakt.

Buurtbewoners hoorden rond 23.45 uur een harde knal. Het raam van de kapsalon was kapot en een rolluik raakte ook beschadigd, zagen agenten ter plaatse. Een man zou kort voor de knal iets hebben neergelegd bij de kapsalon en daarna zijn weggelopen. De politie heeft een signalement van de man verspreid.