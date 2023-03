BBB ook in Zuid-Holland grootste partij

De BBB is ook in Zuid-Holland de grootste partij geworden. De partij heeft 13,7 procent van de stemmen gehaald. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij wordt gevolgd door de VVD met 12,9 procent van de stemmen. Vier jaar geleden haalde de VVD nog een score van 15,7 procent.

GroenLinks is de derde partij van Zuid-Holland geworden met 9,7 procent van de stemmen, een winst van 0,6 procentpunt in vergelijking met de stembusgang van 2019. D66 is in Zuid-Holland de vierde partij met 8 procent van de stemmen.

Ook in Zuid-Holland is Forum voor Democratie de grote verliezer. FVD kreeg 3,6 procent van de stemmen tegen 17,4 procent in 2019.

Alleen de einduitslag van Rotterdam moet nog binnenkomen. In de tussenstand na het tellen 70 procent van de stembiljetten was GroenLinks daar de grootste partij.