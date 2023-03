BBB ook in Gelderland grootste partij, VVD nummer twee

Ook in de provincie Gelderland is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij van Caroline van der Plas kreeg 23,8 procent van de stemmen en bleef de VVD voor. Dat meldt de Verkiezingsdienst van het ANP op basis van bijna alle getelde stemmen in de provincie.

De liberale partij kreeg 10 procent van de stemmen, tegen 14 procent vier jaar geleden. De Partij van de Arbeid is in Gelderland de derde partij geworden, met 8,8 procent van de stemmen.

Alleen de einduitslag van Nijmegen moet nog binnenkomen. Daar is al wel 85 procent van de stemmen geteld.