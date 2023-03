Hoekstra: verkiezingsuitslag ook daverende oorvijg voor CDA

De landelijke politiek moet zich de “aardverschuiving” van de Provinciale Statenverkiezingen aantrekken. Dat zegt CDA-leider Wopke Hoekstra. “Dit is natuurlijk een daverende oorvijg voor ons allemaal in Den Haag en zeker ook voor ons als CDA.”

Hoekstra noemt het “evident” dat zaken “veel beter hadden gemoeten, anders kom je niet op zo’n uitslag”, zei hij bij aankomst in de Tweede Kamer waar hij als minister van Buitenlandse Zaken in debat moet. Hij maakte niet concreet wat zijn partij, de coalitie of andere politieke partijen dan precies moeten leren.

Ook voor zijn partijgenoten in de provincie is de uitslag een grote teleurstelling, hoorde de CDA-voorman van de lijsttrekkers aldaar. “Mensen balen natuurlijk enorm, want die hebben hier ongelofelijk hard aan gewerkt en ongelofelijk hun best gedaan.” Hij gaat hier nog met de partij over in gesprek. Van de coalitiepartijen heeft het CDA volgens de voorlopige prognoses veruit de zwaarste zetelverliezen geleden.