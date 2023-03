Tussenstand Amsterdam: GroenLinks verliest maar blijft grootste

GroenLinks blijft in Amsterdam de grootste partij. Dat meldt de gemeente Amsterdam na het tellen van 95 procent van de stemmen. GroenLinks krijgt in de prognose 18,2 procent van de stemmen. Dat is minder dan in 2019. Toen kreeg de partij 23,8 procent van de stemmen.

De Partij van de Arbeid staat met 15,4 procent op de tweede plek. De Partij voor de Dieren staat op de derde plek met 11,7 procent. Voor beide partijen is dat winst, in 2019 had PvdA 11,4 procent en PvdD 8,6 procent

Volt is met 7,7 procent de hoogste nieuwe binnenkomer in de hoofdstad. Nieuwkomers BBB en JA21 staan respectievelijk op 5,2 procent en 3,2 procent.

De opkomst is voorlopig 52,7 procent, vergelijkbaar met vier jaar geleden.