Stemmentellen gaat veel trager dan bij eerdere verkiezingen

Het tellen van de stemmen gaat bij deze verkiezingen veel trager dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsuitslagen in de database van het ANP. Hoe dat komt, is vooralsnog onduidelijk.

Om 01.30 uur had het ANP uitslagen binnen van 77 gemeenten. Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen (2019) waren dat er op dezelfde tijd 206. Bij de meest recente stembusgang, de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, ging het zelfs om 289 gemeenten.

De uitslagen laten grote verschillen per provincie zien. Van Groningen, Flevoland en Noord-Holland zijn bijvoorbeeld minder dan vijf definitieve uitslagen bekend, terwijl dat aantal in andere provincies veel hoger ligt.

Als een van de redenen voor het trage tellen geven sommige gemeenten een hogere opkomst dan verwacht aan, zeggen ze tegen de verkiezingsdienst van het ANP.