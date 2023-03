In Rotterdam is GroenLinks de grootste partij geworden met 13,6 procent van de stemmen, meldt de verkiezingsdienst van het ANP. Vier jaar geleden was Forum voor Democratie nog de grootste partij met 15,7 procent.

44,4 procent van de inwoners heeft woensdag gestemd voor de Provinciale Staten. Dat zijn er iets minder dan vier jaar geleden, toen stemde 44,8 procent.