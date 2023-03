Timmermans blij dat proteststemmer BBB verkoos boven ‘xenofoben’

Frans Timmermans feliciteert BoerBurgerBeweging (BBB)-leidster Caroline van der Plas met haar “ongelooflijke resultaat” bij de Provinciale Statenverkiezingen. Van der Plas “vertegenwoordigt duidelijk een bepaald gevoel in de Nederlandse gemeenschap”, zei de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie in Brussel. “Het is een opluchting dat die proteststem niet in een xenofobische, racistische vorm is geuit.”

De PvdA’er zei de verkiezingsoverwinning “niet te zien als iets van het platteland tegen de stad”, omdat BBB niet alleen de boerenstem heeft gekregen. Hij liet doorschemeren geen angst te hebben dat BBB anti-Europees zou zijn. “Ik heb altijd gehoord dat ze zich aan de EU-regels wil houden.”