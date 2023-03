GroenLinks en PvdA aan kop in Nijmegen

GroenLinks en de PvdA gaan aan kop in Nijmegen. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag op basis van 85 procent van de getelde stemmen, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De ‘linkse wolk’ is goed voor 19,3 procent (GroenLinks) en 14,4 procent (PvdA) van de stemmen.

De Partij voor de Dieren (PvdD) en Volt hebben allebei 8,9 procent van de stemmen behaald. De PvdD is hiermee een procentpunt gestegen ten opzichte van 2019. De top-5 wordt compleet gemaakt met D66 (8,8 procent).

De BBB, die op veel plekken de grootste partij is geworden, blijft in Nijmegen rond de 7,3 procent steken. De VVD scoorde beter dan de boerenpartij met 7,8 procent, maar ging er wel op achteruit in vergelijking met de vorige verkiezingen: in 2019 kwam de partij uit op 10,4 procent.