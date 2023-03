Vakbond CNV: kabinet moet werken aan herstel van vertrouwen

Het kabinet moet werken aan herstel van het vertrouwen onder de Nederlandse bevolking, want dat vertrouwen is nu erg laag. Dat laat vakbond CNV weten in een reactie op de grote overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Provinciale Statenverkiezingen.

“Deze uitslag is een duidelijk signaal naar het kabinet. Alle regeringspartijen hebben zetels verloren. Het vertrouwen in de overheid is momenteel zeer laag. Dit vertaalt zich in deze verkiezingsuitslag. Het CNV kan zich inleven in de zorgen van veel Nederlanders: denk aan de woningcrisis, de hoge inflatie, uitblijvende loonstijging, de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis. Deze uitslag is wat ons betreft klip en klaar: het kabinet moet alles op alles zetten om tot de juiste oplossingen te komen. Niet vanuit de tekentafel, maar in gesprek met mensen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Volgens Fortuin zal de bond zich de komende tijd inzetten om de problemen van werkend Nederland aan te pakken. “Vakbonden hebben een belangrijke rol in het terugwinnen van vertrouwen. Hogere lonen, een lagere werkdruk, een zeker pensioen, bestaanszekerheid, het zijn allemaal zaken die miljoenen Nederlanders raken en waar wij ons sterk voor maken. Met het kabinet zijn we voortdurend in gesprek om te zoeken naar de beste oplossingen voor werkenden. Signalen vanuit werkend Nederland zullen in onze gesprekken met het kabinet, zoals altijd, een belangrijke plek houden.”