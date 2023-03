Kuiken en Klaver: uitslag smaakt naar meer

De verkiezingsuitslag smaakt voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid “naar meer”. Dat hebben de politieke leiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) gezegd tijdens een gezamenlijke vergadering van de Tweede Kamerfracties. Vooral Kuiken is blij met de uitslag en vindt die “een opmaat” naar nauwere samenwerking in de Tweede Kamer. Vervolgens sneden ze een taart aan met een foto erop waar zij en de lijsttrekkers van beide partijen voor de senaat juichend op staan.

PvdA en GroenLinks deden in nagenoeg alle provincies elk met een eigen lijst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, en alleen in Zeeland met een gezamenlijke lijst. Vervolgens vormen ze in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie. Het idee is dat de twee partijen gezamenlijk een grotere invloed hebben dan los van elkaar. Toch lijkt dat in het aantal stemmen vooralsnog niet of nauwelijks terug te zien.