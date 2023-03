CDA-partijvoorzitter vindt dat Hoekstra kan aanblijven als leider

Wopke Hoekstra kan aanblijven als leider van het CDA, vindt de landelijke partijvoorzitter Hans Huibers. De christendemocraten verloren vorige week bij de provinciale verkiezingen flink. Daarna werd de vraag gesteld of Hoekstra de juiste man is om het CDA uit het slop te trekken. Hoekstra zelf denkt dat de beroerde verkiezingsuitslag voor zijn partij niet om zijn vertrek vraagt.

Hij heeft ook niet overwogen om op te stappen en maakt uit de steun van “heel veel mensen aan de telefoon” op dat zijn partij hem ook liever niet ziet gaan, zegt Hoekstra na overleg met de buitenlandministers van de andere EU-landen in Brussel.

De CDA-partijtop voerde twee dagen na de stembusnederlaag al digitaal spoedoverleg, maar doet daarover geen mededelingen. Dinsdagavond is er opnieuw beraad. Dan komen de partijtop, de provinciale afdelingsvoorzitters en de leiders van het CDJA, het vrouwen- en seniorennetwerk samen om de uitslag te bespreken, aldus de partijwoordvoerder. Die wilde niet zeggen waar dat crisisberaad is.

De positie van Hoekstra, die sinds december 2020 aan het roer staat van het CDA, staat bij het overleg niet op het spel, liet partijvoorzitter Huibers maandag weten. Volgens de NOS heeft ook de Tweede Kamerfractie zich achter Hoekstra geschaard. De fractie zou hierover maandag hebben overlegd.

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten stapte een groot deel van de CDA-achterban op het platteland over naar de BBB. Het CDA verloor in alle gemeenten op twee na. In de Staten wordt de partij bijna gehalveerd. In de Eerste Kamer gaat ze volgens de prognose terug van negen naar vijf zetels.

De Drentse CDA-partijvoorzitter Robert Kleine heeft zich geƫrgerd aan de landelijke kopstukken die bij de provinciale verkiezingen de boventoon voerden. Dat is volgens hem er mede de oorzaak van dat het CDA zo fors verloren heeft. Op de vraag hoe het CDA verder moet en of Hoekstra weg moet, wil hij niet ingaan.

De Maastrichtse CDA-fractievoorzitter GabriĆ«lle Heine, die zich onder meer op Twitter al geruime tijd kritisch over haar partij uitlaat, denkt dat het crisisberaad dinsdag vooral bedoeld is om stoom af te blazen. Voor zover zij kan peilen, hoeft Hoekstra niet op te stappen. Wel hoopt ze dat de partijtop en het landelijke bestuur de kritiek van CDA’ers op het beleid en de koers ter harte nemen.

De stikstofaanpak van het kabinet ligt moeilijk bij het CDA. Daar zal wat aan moeten veranderen, is binnen de partij te horen. Vorig jaar zette Hoekstra de discussie hierover binnen het kabinet al op scherp door te zeggen dat de stikstofdeadline van 2030 voor hem “niet heilig” is.