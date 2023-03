Hoofdkwartier innovatiefonds NAVO komt in Nederland

Het hoofdkwartier van een nieuw innovatiefonds van de NAVO (NIF) komt in Nederland te staan. Dat heeft het bondgenootschap maandag bekendgemaakt. Waar het investeringskantoor wordt gevestigd en hoeveel mensen er komen te werken, is nog niet bekend.

Naast het hoofdkwartier in Nederland komen er ook regionale NIF-kantoren in andere lidstaten van de NAVO. Het fonds zal over een periode van vijftien jaar minimaal 1 miljard euro in nieuwe hightech-projecten steken. Nederland draagt 55 miljoen bij in die jaren. Juridisch wordt het NIF in Luxemburg gevestigd.

“De verwachting is dat de vestiging van dit fonds in Nederland de mogelijkheid voor innovatieve Nederlandse startups vergroot om hun weg naar kapitaal te vinden. Dat stimuleert de ontwikkeling van innovatieve complexe technologieën, die oplossingen bieden voor maatschappelijke én defensievraagstukken”, aldus het ministerie van Defensie.

Het fonds moet vooral de ontwikkeling van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, verwerking van big data en innovaties op het gebied van nieuwe materialen en energie aanjagen. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne een jaar geleden, stoppen de lidstaten veel meer geld in defensie. Nederland, dat geen grote defensiesector heeft, en zijn bondgenoten willen hun wapenindustrie na decennia van krimp weer laten groeien.

Het NIF wordt officieel gelanceerd tijdens de NAVO-top in Vilnius (Litouwen) in juli.