Natuurorganisaties: alles nodig om klimaatverandering te beperken

Door alles op alles te zetten is het nog mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, denken natuurorganisaties Greenpeace en Milieudefensie. Het is dan wel “alle hens aan dek”, benadrukt Peer de Rijk van Milieudefensie.

In een nieuw rapport van het VN-klimaatpanel IPCC komt naar voren dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de aarde in de nabije toekomst met meer dan 1,5 graad opwarmt. Dat terwijl dit grote gevolgen met zich mee kan brengen, zoals hitte en droogte of extreme regenval. Sommige wetenschappers zien de veelbesproken “1,5” al langer niet meer als realistisch. Het IPCC laat de mogelijkheid om het doel te halen nog wel open, op zijn minst in theorie.

Ook Milieudefensie en Greenpeace laten het doel van 1,5 graad niet los, “want elke tiende graad meer opwarming heeft vergaande gevolgen voor mens en milieu”, aldus De Rijk. “Grote vervuilende bedrijven moeten veel meer dan nu meedoen en verantwoordelijkheid nemen.”

Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Nederland, beklemtoont dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd gehalveerd moet zijn in 2030. “De oplossing voor dit probleem is duidelijk en voor de hand liggend: stoppen met verbranden van olie, kolen en gas. Dit zou de hoogste prioriteit moeten zijn van onze overheden, als we de klimaatcrisis ook echt als crisis gaan aanpakken.”

Ook zij vindt het belangrijk dat de vervuiler betaalt. Zo hebben rijke landen vaak al langere tijd meer broeikasgassen uitgestoten dan armere landen. Ondertussen lopen deze arme landen vaak meer risico bij een klimaatramp. Nederland moet dus meer doen, vindt ze. “Dat is klimaatrechtvaardigheid.”