Boswachters vragen om rust in broedseizoen

Boswachters van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en De Landschappen vragen op de eerste dag van de lente om “rust in de kraamkamer van de natuur”. Delen van natuurgebieden worden tijdelijk afgesloten nu het broedseizoen is begonnen. Het is niet de bedoeling dat recreanten dan toch in die gebieden komen. Ook moeten ze overal op de paden blijven en honden aan de lijn houden. Het broedseizoen duurt tot 15 juli.

Sinds de coronacrisis is het een stuk drukker geworden in de natuur. Boswachters zien volgens de natuurbeheerders echter te vaak wandelaars, fietsers en ruiters die zich niet aan de regels houden. Zeker nu het broedseizoen is begonnen kan zulk gedrag groot effect hebben op “parende, broedende, barende of zogende dieren”, aldus Staatsbosbeheer. “Vogels vliegen weg en laten hun kuikens hulpeloos achter. Jonge reekalfjes worden verstoten, hazen schieten in de stress en dassen durven hun burcht niet meer uit zodat ze geen eten kunnen zoeken.”

De natuurbeheerders roepen ook op om geen rommel in de natuur achter te laten. Vogels pikken dat op om nesten te bekleden en vervolgens raken de kuikens verstrikt. Bij een aantal natuurgebieden zijn posters en spandoeken opgehangen om te wijzen op het broedseizoen. Boswachters zullen ook extra opletten. Overtreden van de natuurregels kan een boete opleveren.