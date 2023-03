Hertelling in sommige gemeenten voor waterschap of provincie

De Brabantse gemeente Oss gaat woensdag alle stemmen van acht stembureaus opnieuw tellen. Dat gebeurt in het gemeentehuis. De hertelling is volgens de gemeente nodig omdat uit de processen-verbaal van deze stembureaus een verschil bleek dat niet verklaard kan worden. Hertellingen zijn openbaar.

Oss is niet de enige gemeente waar een hertelling noodzakelijk blijkt. In het stadhuis van het Zuid-Hollandse Rijswijk worden woensdag de stemmen voor de waterschapsverkiezingen op drie stembureaus opnieuw geteld. Dat gebeurt op verzoek van het hoogheemraadschap van Delfland. Bij het centraal stembureau van Rijswijk kwam een melding binnen op basis van de voorlopige uitslag. Die melding was aanleiding om de uitgebrachte stemmen op de drie bureaus opnieuw te tellen, aldus de gemeente.

De gemeente Zuidplas in Zuid-Holland telt dinsdagmiddag de waterschapsstemmen van één stembureau opnieuw na een melding van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In het proces-verbaal van het stembureau zat een onverklaarbaar verschil. Ook in het Drentse Aa en Hunze wordt dinsdag opnieuw geteld. Hier gaat het om de stemmen voor Provinciale Staten. Op één stembureau is volgens de gemeente een verschil van tien stemmen geconstateerd tussen het aantal kiezers en het aantal stembiljetten.