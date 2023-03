Burgemeesters willen betrokken worden bij hervorming acute zorg

De burgemeesters van 29 gemeenten met een regionaal ziekenhuis roepen het kabinet op hen meer te betrekken bij de plannen voor het concentreren van de acute zorg. “Wij moeten als gemeenten de veranderingen in het zorgaanbod nu vaak in de krant lezen”, bevestigt de burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord na berichtgeving van het AD en EenVandaag.

Op dit moment is de norm dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Maar volgens zorgminister Ernst Kuipers hebben streekziekenhuizen te weinig specialisten in huis om op elk moment goede acute zorg te leveren. Het is volgens hem voor de kwaliteit juist beter als deze zorg soms geconcentreerd wordt.

Volgens Reinie Melissant-Briene, burgemeester van het Zuid-Hollandse Gorinchem is het grootste deel van de zorg juist niet hoog-specialistisch of complex, maar basaal. “Die zorg gedijt uitstekend in de nabijheid van patiĆ«nt, personeel en familie of naasten. Nederlanders die geen auto hebben kunnen nu al vaak het ziekenhuis moeilijk bereiken en dat wordt bij concentratie alleen maar erger.”

Volgens Bengevoord vinden er momenteel “allerlei relevante gesprekken plaats” over onder meer aantallen ziekenhuispatiĆ«nten en de afstanden naar een ziekenhuis. “Wij horen graag waar we als gemeenten kunnen aanschuiven om binnen onze rol op een goede manier aan onze taak te voldoen.”

Verschillende zorgorganisaties uitten zich eerder al kritisch over de plannen voor de concentratie van de acute zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert juist om de 45 minutennorm wel aan te passen. De autoriteit wijst erop dat ambulances tegenwoordig vaak een soort rijdende ziekenhuizen zijn, toegerust om mensen met spoedeisende aandoeningen zelf te helpen.