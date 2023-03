CDA voert crisisoverleg na dramatische verkiezingen

Na het dramatische verlies van de verkiezingen voor de Provinciale Staten komt regeringspartij CDA dinsdagavond voor crisisoverleg bijeen op een onbekende locatie. Partijleider Wopke Hoekstra wil door en krijgt daarbij steun van de partijvoorzitter.

Het CDA verloor bij de stembusgang in ongeveer alle gemeenten van het land. Het resultaat is volgens de prognoses dat de partij in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer (die gekozen wordt door de Provinciale Staten) iets minder dan de helft van het aantal zetels verliest.

Vooral op het platteland verloren de christendemocraten veel aanhangers. Daar is de partij traditioneel sterk. Maar een flink deel van de CDA-stemmers stapte over naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Na de verkiezingen klonk vanuit het CDA in de provincies kritiek op het optreden van de partijtop in Den Haag.

Hoekstra wil nu de “kloof tussen Den Haag en de rest van het land” overbruggen. Het kabinetsbeleid zal dan ook anders moeten, maakte Hoekstra kort na de verkiezingen al duidelijk. Grote dossiers zoals stikstof zullen opnieuw moeten worden bekeken. “Je kan niet doen of er niets gebeurd is”, aldus Hoekstra.

Dinsdagavond praat de partijtop met de provinciale bestuurders over de uitslag en hoe nu verder. Ook de leiders van het CDJA, het vrouwen- en seniorennetwerk schuiven aan bij het beraad. De kritische Maastrichtse CDA-fractievoorzitter Gabriƫlle Heine denkt dat de bijeenkomst vooral bedoeld is om stoom af te blazen.